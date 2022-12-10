Beşiktaş'tan 3 futbolcu için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan ve Valentin Rosier'in sakatlıklarına dair bir açıklama yaptı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Cenk Tosun'un takımla çalışmalara başladığı, Emrecan Uzunhan'da ise üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları tespit edildiği belirtildi.



Siyah-beyazlılar ayrıca antrenmanda yer almayan Valentin Rosier'in de üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu açıkladı.



İşte Beşiktaş'ın açıklaması;



"Futbol A Takımımızın Antalya kampında Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun, 9 Aralık 2022 itibarıyla takımımızla çalışmalara başlamıştır.



Futbol A Takımımızın Antalya'da Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında burnuna darbe alan futbolcumuz Emrecan Uzunhan'ın burun kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Ayrıca Uzunhan'da üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır.



Futbolcumuz Valentin Rosier, ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almamıştır."





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