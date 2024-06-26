Beşiktaş'tan 19'luk kanat hamlesi

Transfer çalışmalarının sürdüğü Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.
GÖZLER 19'LUK YILDIZDA
Siyah-beyazlıların, 19 yaşındaki genç sağ kanat Yankuba Minteh ile ilgilendiği iddia edildi. Yankuba Minteh'in siyah beyazlı kulüp tarafından takip edildiği öne sürüldü.
Bonservisi İngiliz ekibi Newcastle United'da olan ve geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi. Newcastle'ın Gambiyalı yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.
37 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla 37 resmi maça çıkan Yankuba Minteh bu karşılaşmalarda 11 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.
GÖZLER 19'LUK YILDIZDA
Siyah-beyazlıların, 19 yaşındaki genç sağ kanat Yankuba Minteh ile ilgilendiği iddia edildi. Yankuba Minteh'in siyah beyazlı kulüp tarafından takip edildiği öne sürüldü.
Bonservisi İngiliz ekibi Newcastle United'da olan ve geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi. Newcastle'ın Gambiyalı yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.
37 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla 37 resmi maça çıkan Yankuba Minteh bu karşılaşmalarda 11 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.
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