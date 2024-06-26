Beşiktaş'tan 19'luk kanat hamlesi

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Newcastle United forması giyen Yankuba Minteh için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan 19'luk kanat hamlesi
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26 Haziran 2024 10:21
Transfer çalışmalarının sürdüğü Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

GÖZLER 19'LUK YILDIZDA

Siyah-beyazlıların, 19 yaşındaki genç sağ kanat Yankuba Minteh ile ilgilendiği iddia edildi. Yankuba Minteh'in siyah beyazlı kulüp tarafından takip edildiği öne sürüldü.



Bonservisi İngiliz ekibi Newcastle United'da olan ve geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi. Newcastle'ın Gambiyalı yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

37 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla 37 resmi maça çıkan Yankuba Minteh bu karşılaşmalarda 11 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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