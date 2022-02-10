Beşiktaş'tan 15'lik Enes'e flaş teklif!

Beşiktaş, Gheorghe Hagi'nin sahibi olduğu Farul Constanta'da forma giyen 15 yaşındaki Enes Sali'yi istedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan 15'lik Enes'e flaş teklif!
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10 Şubat 2022 18:37
Beşiktaş, Romanya futbolunun yeni yıldızı Enes Sali için kulübü FC Farul Constanta'ya transfer teklifini sundu.

GSP.ro'da yer alan habere göre; Beşiktaş, 15 yaşındaki Enes için Farul'a 500 bin euro teklif etti. Farul Constanta ise bu teklife karşılık olarak 1 milyon euro ve sonraki satıştan pay istedi.

Enes Sali'nin gelecekte Beşiktaş'tan büyük bir Avrupa devine gideceğine inanan Farul Constanta'nın sahibi Gheorghe Hagi, sonraki satıştan payı çok önemsediği de vurgulandı.

15 YAŞINDA ROMANYA MİLİ TAKIMI

Kökeni Türk olan 15 yaşındaki Romanyalı Enes Sali, henüz 15 yaşında profesyonel oldu ve Romanya Milli Takımı'nın Lihtenştayn ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçında da forma giydi.

BARCELONA ALTYAPISINDA OYNADI

Bu sezon Romanya Liga 1'de 11 maçta 306 dakika forma giyen Enes Sali, 1 yıl boyunca Barcelona altyapısında da forma giydi.

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