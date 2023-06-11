Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması yapılıyor. 10 numara konusunda ise teknik direktör Şenol Güneş'in farklı bir planı var.
Gittiği her yerde eldeki mevcut kadrodan yüksek verim almasını bilen tecrübeli teknik adam Gedson Fernandes'e de farklı bir görev verecek. Son 3 maçta 10 numara görevi üstlenen ve 3 gol 1 asistlik performans sergileyen Portekizli oyuncu Güneş'in yeni Talisca'sı olacak.
"40 MİLYON EURO ÖDEMEMİZ GEREKİR"
10 numaraya transfer düşüncesi şimdilik askıda. Gedson için gelecek 25 milyon avro altındaki teklifler kabul edilmeyecek. Çünkü satış olursa yarısı Benfica'ya gidecek. Şenol Güneş'in "Gedson gibi bir oyuncuyu Avrupa'dan almaya kalksak en az 40 milyon avro ödememiz gerekir" sözleri de yönetimi yıldız ismin satışı konusunda geri adım attırıyor. Gedson için Lazio devrede de ancak çok istekli değil.
Gittiği her yerde eldeki mevcut kadrodan yüksek verim almasını bilen tecrübeli teknik adam Gedson Fernandes'e de farklı bir görev verecek. Son 3 maçta 10 numara görevi üstlenen ve 3 gol 1 asistlik performans sergileyen Portekizli oyuncu Güneş'in yeni Talisca'sı olacak.
"40 MİLYON EURO ÖDEMEMİZ GEREKİR"
10 numaraya transfer düşüncesi şimdilik askıda. Gedson için gelecek 25 milyon avro altındaki teklifler kabul edilmeyecek. Çünkü satış olursa yarısı Benfica'ya gidecek. Şenol Güneş'in "Gedson gibi bir oyuncuyu Avrupa'dan almaya kalksak en az 40 milyon avro ödememiz gerekir" sözleri de yönetimi yıldız ismin satışı konusunda geri adım attırıyor. Gedson için Lazio devrede de ancak çok istekli değil.