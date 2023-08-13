Beşiktaş'ta, Zaynutdinov transferi tamam

Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren ve CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov için uzun süredir uğraş veren Beşiktaş transferi bitirmek üzere.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ta, Zaynutdinov transferi tamam
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13 Ağustos 2023 09:24
Son güncelleme 13 Ağustos 2023 09:39
Beşiktaş uzun süredir transfer etmek istediği Bakhtiyor Zaynutdinov transferi için CSKA Moskova'yla anlaştı.

KULÜPLE ANLAŞILDI

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Siyah-Beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türki Cumhuriyetler'in vatandaşlarına yerli listesinde 1 ek kontenjan açması sonrasında gözünü Rusya'ya çevirmişti.

CSKA Moskova'dan Bakhtiyor Zaynutdinov için uzun süredir girişimlerde bulunan Kara Kartal, sonunda istediğini aldı. Yönetim, 25 yaşındaki futbolcu için kapıyı ilk olarak 6.5 milyon Euro'da açan CSKA'yla yaptığı pazarlıklarda son olarak rakamı 4.5 seviyesine getirdi ve anlaşma sağladı.

"BAKHTIYOR SEVE SEVE FORMAYI GİYER"

Kale hariç neredeyse tüm bölgelerde forma giyebilen başarılı futbolcunun yeni haftada İstanbul'a gelmesi ve Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor. Yönetim, Kazakistanlı futbolcuyla da seneliği 1.2 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Zaynutdinov'un temsilcisi Evgeny Novikov, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov için CSKA'yla temas halinde. Eğer kulüpler anlaşırsa Bakhtiyor, Beşiktaş formasını mutlulukla giyer" demişti.

BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV KİMDİR?

Taraz altyapısında yetişen Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Astana, Rostov ve CSKA Moskova formaları giydi. 

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