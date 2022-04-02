Milli takımdan moralli dönen Batshuayi ve takımın hücum hattındaki en önemli ismi Ghezzal, dev maç öncesinde Kartal'ın en önemli hücum silahları konumunda... Lidere özel olarak hazırlanan ikili, Beşiktaş'a zaferi getirmeye çalışacak.



Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'a deplasmanda konuk olacak Siyah-Beyazlılar, yeni teknik direktörü Valerien Ismael'le ilk sınavına çıkacak. Kara Kartal'daki macerasına zaferle başlamak isteyen Fransız teknik adam, bu konuda takımın hücum hattındaki yıldızlarına güveniyor... Belçika formasıyla İrlanda Cumhuriyeti'ne attığı golle Milli macerasından moralli dönen Michy Batshuayi, Akyazı Stadı'nda oynanacak müsabakada üçlü hücum hattının en kritik ismi olacak. Sezon sonunda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye dönecek olan Batshuayi, kalan 8 maçta rakip fileleri maksimum sayıda sarsarak Ada'ya güçlü bir geçiş yapmayı planlıyor.



SKORER KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKACAK



Cezayir formasıyla çıktığı Dünya Kupası Eleme maçında Katar biletini Kamerun'a kaptıran Rachid Ghezzal, Milli maceradan moralsiz dönmüştü. Trabzonspor'la oynanacak dev maçın çalışmalarına ara vermeden başlayan başarılı kanat oyuncusu, yarın akşamki mücadelede Kara Kartal'ın en önemli kozlarından biri olacak. Asistçi kimliğine ek olarak skorer rolünü de ön plana çıkarmaya çalışacak olan Ghezzal, sık sık rakip kaleyi yoklayıp gol bulmaya çalışacak. Trabzon'un yumuşak karnı olan stoper hattını iyi değerlendirmeyi planlayan Ghezzal, takımına zaferi getiren isim olmayı hedefliyor.





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