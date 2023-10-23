Beşiktaş'ta yüzler gülmüyor: Kabus gibi sezon

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından camiada moraller alt üst oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yüzler gülmüyor: Kabus gibi sezon
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23 Ekim 2023 12:26
Sezona UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig galibiyetleri ile başlayan Beşiktaş, çöküş dönemine çok hızlı girdi. Kara Kartallar, 17 Eylül'deki 3-0'lık Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan yalpalama sürecine son olarak Galatasaray derbisiyle devam etti.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de yaşadığı 3 mağlubiyetin 2'sini derbilerde aldı. Söz konusu tarihten itibaren 8 maç yapan Beşiktaş bunların da sadece 3'ünde (Kayseri, Konya, İstanbul) galip geldi. Biri Avrupa'da olmak üzere 4 kez yenildi (Trabzonspor, Adana Demir, Lugano, Galatasaray); 1 de beraberlik (Brugge) aldı.

KONGRE BEKLENİYOR

Siyah-beyazlılar bu süreçte rakiplerine 12 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü. Kartal Kartal'ın deplasman karnesi de sınıfı geçemedi. Süper Lig'deki 3 yenilgisini de dış sahada aldı; deplasmandaki diğer 2 maçı ise kazandı. Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılmasına neden olan Lugona karşılaşmasını ise 2-0 öne geçmesine rağmen evinde 3-2 kaybetmişti. Şimdiden zirvenin çok gerisine düşen Beşiktaş, taraftarını üzdü, siyah-beyazlı futbolseverler artık olağanüstü genel kurulda yeni bir yönetimin göreve gelerek takımı toparlamasını bekliyor.

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