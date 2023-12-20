Beşiktaş'ta yönetimin beklentisi 20 milyon euro

Beşiktaş'ta kadro değişimi hareketi için düğmeye basıldı. Sadece kadro dışı bırakılan Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana değil, süre alan bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.
MULEKA'YA İLGİ YOĞUN
Rebic ve Masuaku'ya gelecek tekliflerin değerlendirilmesi beklenirken Muleka'ya olan ilgi de paraya çevrilebilir.
Geçen yaz 3.2 milyon Euro'ya transfer edilen Kongolu golcüye Fransa'dan Metz ve Nantes, MLS'ten Chicago Fire, Suudi ekibi Al-Rayyan ve Yunan takımı PAOK ilgi gösterdi. Beşiktaş 5 milyon Euro gelir bekliyor.
SATIŞLARA SICAK BAKILIYOR
Siyah-beyazlılar tüm bu isimleri elden çıkarıp en az 20 milyon Euro'luk girdi oluşturmanın peşinde. Bu rakam da kış ve yaz transfer dönemlerinde kullanılacak.
Bu futbolcuların yanında teklif alan diğer isimlerin de satışına sıcak bakılıyor.
BAŞKAN RAPOR İSTEDİ
Başkan Hasan Arat, futbola bakan ekipten takımın durumuyla ilgili detaylı bir rapor istedi.
Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay ile birlikte takımın içinde bulunduğu durumu anlatan, çıkış yolları ve yapılacak transferlerle ilgili ön bilgilerin de bulunduğu bir rapor hazırlayacak.
MULEKA'YA İLGİ YOĞUN
Rebic ve Masuaku'ya gelecek tekliflerin değerlendirilmesi beklenirken Muleka'ya olan ilgi de paraya çevrilebilir.
Geçen yaz 3.2 milyon Euro'ya transfer edilen Kongolu golcüye Fransa'dan Metz ve Nantes, MLS'ten Chicago Fire, Suudi ekibi Al-Rayyan ve Yunan takımı PAOK ilgi gösterdi. Beşiktaş 5 milyon Euro gelir bekliyor.
SATIŞLARA SICAK BAKILIYOR
Siyah-beyazlılar tüm bu isimleri elden çıkarıp en az 20 milyon Euro'luk girdi oluşturmanın peşinde. Bu rakam da kış ve yaz transfer dönemlerinde kullanılacak.
Bu futbolcuların yanında teklif alan diğer isimlerin de satışına sıcak bakılıyor.
BAŞKAN RAPOR İSTEDİ
Başkan Hasan Arat, futbola bakan ekipten takımın durumuyla ilgili detaylı bir rapor istedi.
Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay ile birlikte takımın içinde bulunduğu durumu anlatan, çıkış yolları ve yapılacak transferlerle ilgili ön bilgilerin de bulunduğu bir rapor hazırlayacak.
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