Beşiktaş'ta yönetime tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Gaziantep FK ile oynanan maçın ilk yarısında "Yönetim İstifa" tezahüratında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yönetime tepki!
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30 Ekim 2023 20:48
Son güncelleme 30 Ekim 2023 21:27
Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlardan yönetime tepki geldi.

Siyah-beyazlı tribünlerin bir bölümü, karşılaşmanın 43. dakikasında "Yönetim İstifa" tezahüratında bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar, bu sezon daha önce de özellikle iç saha maçlarında yönetime tepki göstermişti.

GOLDEN SONRA TEPKİ SÜRDÜ

Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında 63. dakikada Salih Uçan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaşlı taraftarlar, bu golün ardından yine "Yönetim İstifa" tezahüratında bulundu.

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