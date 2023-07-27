Beşiktaş'ta yönetime tepki!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme ilk maçında sahasında Tirana'yı ağırladı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, henüz maç başlamadan yönetime tepki gösterdi.
Tirana maçı için stadyuma gelen Beşiktaşlı taraftarlardan bir kısmı, "Yönetim İstifa" şeklinde tezahüratta bulundu.
Stadyumda tezahüratların bastırılması için yüksek sesli müzik yayınının yapılması dikkati çekti.
Siyah-beyazlı taraftarlar, henüz maç başlamadan yönetime tepki gösterdi.
Tirana maçı için stadyuma gelen Beşiktaşlı taraftarlardan bir kısmı, "Yönetim İstifa" şeklinde tezahüratta bulundu.
Stadyumda tezahüratların bastırılması için yüksek sesli müzik yayınının yapılması dikkati çekti.