Beşiktaş'ta yönetime tepki!

Beşiktaş'ta bazı taraftarlar, Tirana karşılaşması öncesi "Yönetim İstifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yönetime tepki!
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27 Temmuz 2023 21:01
Son güncelleme 27 Temmuz 2023 21:08
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme ilk maçında sahasında Tirana'yı ağırladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, henüz maç başlamadan yönetime tepki gösterdi.

Tirana maçı için stadyuma gelen Beşiktaşlı taraftarlardan bir kısmı, "Yönetim İstifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

Stadyumda tezahüratların bastırılması için yüksek sesli müzik yayınının yapılması dikkati çekti.

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