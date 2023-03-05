Beşiktaş'ta yönetime protestolar devam etti

Beşiktaş taraftarının yönetim protestosu maç içinde sürdü.
Karşılaşma öncesi "Yönetim istifa" diye bağıran siyah-beyazlılar, karşılaşma oynanırken de zaman zaman protestosunu devam ettirdi.
Vodefone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş, Salih Uçan ve Aboubakar'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
Karşılaşma öncesi "Yönetim istifa" diye bağıran siyah-beyazlılar, karşılaşma oynanırken de zaman zaman protestosunu devam ettirdi.
Vodefone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş, Salih Uçan ve Aboubakar'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
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