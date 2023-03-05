Beşiktaş'ta yönetime protestolar devam etti

Beşiktaşlı taraftarların yönetim protestosu Ankaragücü maçında da sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yönetime protestolar devam etti
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05 Mart 2023 22:32
Beşiktaş taraftarının yönetim protestosu maç içinde sürdü.

Karşılaşma öncesi "Yönetim istifa" diye bağıran siyah-beyazlılar, karşılaşma oynanırken de zaman zaman protestosunu devam ettirdi.

Vodefone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş, Salih Uçan ve Aboubakar'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
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