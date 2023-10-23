Beşiktaş'ta yönetimden Mert Günok kararı

Beşiktaş'ta yönetim, derbide kırmızı kart gören Mert Günok için kararını verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yönetimden Mert Günok kararı
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23 Ekim 2023 12:43
Beşiktaş'ın Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ilk yarısında ceza alanı dışında topa elle müdahale eden ve kırmızı kart gören kaleci Mert Günok hakkında yönetim kurulu kararını verdi.

YAPTIRIM UYGULANMADI

Burak Yılmaz, Günok'u teselli ederken Beşiktaş Yönetimi de kırmızı kart gören oyuncuya niyetinden dolayı herhangi bir maddi yaptırımda bulunmama kararı aldı.

COLLEY ÖZÜR DİLEDİ

Galatasaray karşısında yaşadığı savunma zafiyetiyle dikkat çeken Beşiktaş'ta Daniel Amartey'le beraber savunmadaki partneri Omar Colley de eleştirilmişti. Gambiyalı futbolcunun, karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'dan düşük performansı sebebiyle özür dilediği bildirildi.

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