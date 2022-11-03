Beşiktaş'ta yönetim kesenin ağzını açtı; Derbiye prim

Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş 'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Siyah-Beyazlılar, derbinin hazırlıklarına hız vermiş durumda.



Başkan Çebi'den özel etkinlik



Siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, derbi öncesinde takım ve teknik ekiple yemekte buluşacak. Çebi, yöneticileriyle birlikte katılacağı etkinlikte takımdan galibiyet isteyecek. Başkan, derbi galibiyeti halinde takıma 60 bin TL prim verileceğini daha önce iletmişti.



Kadro için yarış büyük



Kara Kartal'da derbi öncesinde Rachid Ghezzal dışında başka bir eksiğin bulunmuyor olması teknik ekibi sevindiriyor. Kaleden forvete birçok ismin forma rekabeti içinde yer almasından dolayı mutlu olan Şenol Güneş'in, cumartesi günkü müsabakada Ümraniyespor karşısında 5-2'lik skorla kazanan ilk 11'i görevlendirmesi beklense de takım çalışmalarındaki performanslar belirleyici olabilir.



