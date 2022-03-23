Beşiktaş'ta yönetim ikiye bölündü! Karaveli'den sürpriz karar

Beşiktaş'ta teknik direktör sorunu adım adım çözüme kavuşuyor. Siyah-beyazlı idareciler, prensip anlaşmasına vardığı Valerien Ismael'e dün gece sözleşmeyi gönderirken, gelecek son cevabı beklemeye başladı. Fransız teknik adama 1+2 yıllık mukavele teklif edilirken, imzaların atılmasının ardından gelecek sezon, 3-4-3 ve 3-5-2 sistemini sahaya koyan Ismael'in raporu doğrultusunda da kadroya bazı takviyelerin yapılacağı bildirildi.



GÖREVE HEMEN BAŞLAMASINI İSTEYENLER VAR



Ancak Beşiktaş'ta, Süper Lig'de kalan son 8 maçın formülü de dün yapılan toplantıda masaya yatırıldı. Son alınan sonuçlarla taraftarını üzen ve en azından kalan müsabakalardan iyi sonuçlar çıkararak gönül almak isteyen siyah-beyazlı takımda bir kısım yönetici Sportif Direktör Ceyhun Kazancıoğlu'nun anlaşma sağladığı Ismael'in imzayı atmasının ardından hemen göreve başlaması düşüncesini masaya koydu.



SENE SONUNA KADAR 'ÜZÜLMEZ' DİYENLER VAR



Bir kısım idareci de Valerien Ismael'in kalan sürede takımı tanımasının zor olduğunu ve yeni hocanın alınacak kötü sonuçların ardından daha ilk döneminde yıpranacağını savunup sezonu İbrahim Üzülmez ile tamamlamanın daha doğru olacağını belirtti. Hoca sorunu milli araya denk geldiği için yönetimin Valerien Ismael'den gelecek son cevaba göre hareket edeceği, herhangi bir yanlış karar alarak ligi daha aşağılarda bitirmek istemediği öğrenildi.



ÖNDER KARAVELİ AFFINI İSTEDİ



Beşiktaş'ın Süper Lig'de çıktığı son 8 maçta 13 puan kaybetmesi nedeniyle eleştiri okları ve tepkilere hedef olan Teknik Direktör Önder Karaveli, yönetim kurulundan affını istedi. Sergen Yalçın'ın istifası ardından göreve getirilen ve sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalayan siyah-beyazlı hocanın, yönetimin önünü açmak adına görevinden ayrılmayı teklif ettiği belirlendi. Ligde ikincilik iddiasını sürdüren Beşiktaş'a zarar vermemek ve takımda yeni bir enerji oluşması için bu kararı alan Karaveli'nin hiçbir talepte bulunmadığı ifade edildi.



Siyah-beyazlı yöneticilerin bu anlamlı jesti nedeniyle Önder Karaveli'ye teşekkür ettiği öğrenildi.



'PARA BİLE KONUŞMAM'



Beşiktaş Yönetimi, bu sezon kalan maçlar için İbrahim Üzülmez seçeneğini masaya yatırırken, 48 yaşındaki teknik adam, Mynet'e konu hakkında açıklamalarda bulundu. Üzülmez, "Beşiktaş benim yuvam. Senelerce kaptanlığını yaptım, formasını giydim. Nasıl olursa olsun göreve geleceksem para bile konuşmam. Beşiktaş benim hayatım için çok farklı bir planda. Her zaman hayalimde Beşiktaş teknik direktörlüğü var" dedi.





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