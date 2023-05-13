Beşiktaş'ta yol ayrımı: Maxim

Beşiktaş'ın deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiraladığı Alexandru Maxim ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yol ayrımı: Maxim
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13 Mayıs 2023 12:16
Alexandru Maxim
Alexandru Maxim
Beşiktaş
Beşiktaş'ın deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiraladığı Alexandru Maxim, Siyah-Beyazlı takımda beklentileri karşılayamadı.

Rumen oyuncunun Gaziantep ve Beşiktaş performansı arasındaki fark da dikkat çekti. Bu sezon Gaziantep FK ile 21 maçta 4 gol, 6 asist üreten 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta ise 9 maça çıktı. Maxim, 2 kez 11'de başladığı Beşiktaş'ta toplamda 242 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı vermedi.

Maxim'le sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

 
 

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