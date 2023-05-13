Beşiktaş'ın deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiraladığı Alexandru Maxim, Siyah-Beyazlı takımda beklentileri karşılayamadı.
Rumen oyuncunun Gaziantep ve Beşiktaş performansı arasındaki fark da dikkat çekti. Bu sezon Gaziantep FK ile 21 maçta 4 gol, 6 asist üreten 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta ise 9 maça çıktı. Maxim, 2 kez 11'de başladığı Beşiktaş'ta toplamda 242 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı vermedi.
Maxim'le sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Rumen oyuncunun Gaziantep ve Beşiktaş performansı arasındaki fark da dikkat çekti. Bu sezon Gaziantep FK ile 21 maçta 4 gol, 6 asist üreten 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta ise 9 maça çıktı. Maxim, 2 kez 11'de başladığı Beşiktaş'ta toplamda 242 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı vermedi.
Maxim'le sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.