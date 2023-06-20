Beşiktaş, orta saha transferinde Alexis Beka Beka için büyük mesafe kat etti. Nice'le bedelsiz kiralamaya anlaşan ve son yapılan pazarlıklarda satın alma opsiyonunda yazacak rakamı 10'dan 8'e indiren yönetim, temaslarını sürdürüyor.
Siyah-Beyazlılar, transfer çalışmalarını sürdürürken orta alana bir takviye gerçekleştirmek için girişimlerde bulunuluyor.
Beşiktaş'ta orta saha transferi için son aday Nice'ten Alexis Beka Beka olmuştu. Siyah-Beyazlılar, genç orta saha için Nice'i satın alma opsiyonlu bedelsiz kiralamaya ikna etti. Fransız cephesinden onayı alan Kara Kartal'da 22 yaşındaki ön libero için son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek.
BUNDESLIGA'DAN TALİPLERİ VAR
Fransız ekibinin, oyuncunun 1.6 milyon Euro'luk maaşının karşılanması halinde Beşiktaş'tan kiralama konusunda bedel almamayı kabul ettiği bildirildi. Beka Beka'nın kiralanması halinde sözleşmesine satın alma opsiyonu ekletmek isteyen Nice'in 10 milyon Euro'dan açtığı kapıyı, pazarlıkların ardından 8 milyon Euro'ya indirdiği bildirildi.
Oyuncunun, kulüplerin anlaşmasını beklediği kaydedildi. Beka'ya, özellikle Almanya Bundesliga'dan başka kulüplerin de talip olduğu kaydedildi.
Siyah-Beyazlılar, transfer çalışmalarını sürdürürken orta alana bir takviye gerçekleştirmek için girişimlerde bulunuluyor.
Beşiktaş'ta orta saha transferi için son aday Nice'ten Alexis Beka Beka olmuştu. Siyah-Beyazlılar, genç orta saha için Nice'i satın alma opsiyonlu bedelsiz kiralamaya ikna etti. Fransız cephesinden onayı alan Kara Kartal'da 22 yaşındaki ön libero için son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek.
BUNDESLIGA'DAN TALİPLERİ VAR
Fransız ekibinin, oyuncunun 1.6 milyon Euro'luk maaşının karşılanması halinde Beşiktaş'tan kiralama konusunda bedel almamayı kabul ettiği bildirildi. Beka Beka'nın kiralanması halinde sözleşmesine satın alma opsiyonu ekletmek isteyen Nice'in 10 milyon Euro'dan açtığı kapıyı, pazarlıkların ardından 8 milyon Euro'ya indirdiği bildirildi.
Oyuncunun, kulüplerin anlaşmasını beklediği kaydedildi. Beka'ya, özellikle Almanya Bundesliga'dan başka kulüplerin de talip olduğu kaydedildi.