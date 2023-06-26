Beşiktaş'ta yine yeniden Muhammed Elneny gündemde

Beşiktaş, orta sahasını birden fazla isimle güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda hedef listesinin en kalabalık olduğu bölge orta saha.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Muhammed Elneny radarda bulunan bir isim. Kulübüyle yeni sözleşme uzatan 30 yaşındaki ön libero için temaslar hızlandı. Kartal, daha önce de kiralık olarak Beşiktaş forması giyen oyuncuyu yine aynı formülle renklerine bağlamak istiyor.30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Arsenal ile 8 resmi maça çıkıp 1 gol kaydetti.