Beşiktaş'ta yıllar sonra yeni 10 numara krizi

Beşiktaş'ta devre arasında Anderson Talisca'nın kadroya katılması gündemde. Brezilyalı yıldızın yıllık ücretinde çok ciddi fedakârlık yapması kadar önemli bir detay daha transferde belirleyici olacak: Teixeira ve Talisca birlikte oynar mı? Teknik Direktör Sergen Yalçın bu durumu yıllar önce Mehmet Özdilek'le birlikte top koştururken yaşamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı Talisca'yı istiyor ancak henüz verim alamadığı Teixeira konusunda çekinceleri de bulunuyor.İki oyuncunun birlikte oynaması durumunda takım savunmasının ciddi olarak azalma ihtimali var. Bu handikap sebebiyle transfer için soru işaretleri oluşmuş durumda. Öte yandan Sergen Yalçın, Alex Teixeira ile yakından ilgileniyor. Kendisinde beklentilerinin fazla olduğunu söyleyen Yalçın, "Çok yeteneklisin. Sahada bütün hünerlerini göstermeni istiyorum. Risk almaktan çekinme. Sana özgürlük veriyorum" diyerek oyuncusunu motive etmeye çalıştı.Anderson Talisca futbol hayatını sürdürdüğü Suudi Arabistan'ın An Nassr takımında yılda 8 milyon avro kazanıyor. Siyah beyazlı yönetimin ise Brezilyalı yıldız için maksimum 2 milyon avroluk bütçe ayırabileceği belirtiliyor.