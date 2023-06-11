Beşiktaş'ta yıllar sonra Lanzini sürprizi

Beşiktaş transferde stoperi hallettikten sonra sıra orta saha ve hücuma gelecek. Hücuma düşünülen isimlerden biri ise yıllar önce Slaven Bilic döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen bir isim.

Haber; Posta, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta yıllar sonra Lanzini sürprizi
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11 Haziran 2023 15:32
Beşiktaş bir dönem transfer etmeye çalıştığı ancak Premier Lig ekibi West Ham United'a kaptırdığı Manuel Lanzini'ye tekrar kancayı taktı. 2015 yılında West Ham United'a giden Lanzini'nin sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

Kulüp, Lanzini'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzatma opsiyonuna sahip ancak İngilizler, 30 yaşındaki oyuncuyla devam etmeyi düşünmüyor. Lanzini, Premier Lig'de bekleneni veremedi.

Bu sezon sadece 10 maçta 244 dakika süre alabilen oyuncu, tüm kulvarlarda ise 23 maçta 1164 dakika oynadı. 3 gol 1 asiste imza atan Arjantinli, yaklaşık 3 hafta sonra serbest kalacak.

SLAVEN BILIC İSTEMİŞTİ

Lanzini, Slaven Bilic'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Hırvat hocanın özel olarak istediği bir isimdi. O dönem Beşiktaş, Lanzini'yi transfer edememişti.

Bilic, daha sonra West Ham'ın başına geçtiğinde çok istediği Arjantinli ile çalışma fırsatı bulmuştu.  

 
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