Beşiktaş bir dönem transfer etmeye çalıştığı ancak Premier Lig ekibi West Ham United'a kaptırdığı Manuel Lanzini'ye tekrar kancayı taktı. 2015 yılında West Ham United'a giden Lanzini'nin sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.
Kulüp, Lanzini'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzatma opsiyonuna sahip ancak İngilizler, 30 yaşındaki oyuncuyla devam etmeyi düşünmüyor. Lanzini, Premier Lig'de bekleneni veremedi.
Bu sezon sadece 10 maçta 244 dakika süre alabilen oyuncu, tüm kulvarlarda ise 23 maçta 1164 dakika oynadı. 3 gol 1 asiste imza atan Arjantinli, yaklaşık 3 hafta sonra serbest kalacak.
SLAVEN BILIC İSTEMİŞTİ
Lanzini, Slaven Bilic'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Hırvat hocanın özel olarak istediği bir isimdi. O dönem Beşiktaş, Lanzini'yi transfer edememişti.
Bilic, daha sonra West Ham'ın başına geçtiğinde çok istediği Arjantinli ile çalışma fırsatı bulmuştu.
Kulüp, Lanzini'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzatma opsiyonuna sahip ancak İngilizler, 30 yaşındaki oyuncuyla devam etmeyi düşünmüyor. Lanzini, Premier Lig'de bekleneni veremedi.
Bu sezon sadece 10 maçta 244 dakika süre alabilen oyuncu, tüm kulvarlarda ise 23 maçta 1164 dakika oynadı. 3 gol 1 asiste imza atan Arjantinli, yaklaşık 3 hafta sonra serbest kalacak.
SLAVEN BILIC İSTEMİŞTİ
Lanzini, Slaven Bilic'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Hırvat hocanın özel olarak istediği bir isimdi. O dönem Beşiktaş, Lanzini'yi transfer edememişti.
Bilic, daha sonra West Ham'ın başına geçtiğinde çok istediği Arjantinli ile çalışma fırsatı bulmuştu.