Beşiktaş'ta yıldızlara kupa morali

Beşiktaş'ta kupa maçında Serik Belediyespor'a birer gol atan Dele Alli ve Redmond, Antalyaspor mücadelesine yüksek moralle çıkacaklar.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yıldızlara kupa morali
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11 Kasım 2022 09:12
Dele Alli
Dele Alli
Beşiktaş
Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-1'lik skorla geçen Beşiktaş'ta, bu maç özellikle Dele Alli ve Redmond'a çok iyi geldi.

YÜKSEK MORALLE ÇIKACAKLAR

Birer gol atan Beşiktaş'ın yıldızları, Antalyaspor mücadelesine yüksek moralle çıkacaklar.

EN AZ BİRİNİN KADROA OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

Teknik direktör Şenol Güneş'in, zorlu lig karşılaşmasında ilk 11'de değişime gitmesi beklenirken, Dele Alli ve Redmond'dan en az birinin kadroda olma ihtimali yüksek. 

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