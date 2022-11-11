Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-1'lik skorla geçen Beşiktaş'ta, bu maç özellikle Dele Alli ve Redmond'a çok iyi geldi.



YÜKSEK MORALLE ÇIKACAKLAR



Birer gol atan Beşiktaş'ın yıldızları, Antalyaspor mücadelesine yüksek moralle çıkacaklar.



EN AZ BİRİNİN KADROA OLMA İHTİMALİ YÜKSEK



Teknik direktör Şenol Güneş'in, zorlu lig karşılaşmasında ilk 11'de değişime gitmesi beklenirken, Dele Alli ve Redmond'dan en az birinin kadroda olma ihtimali yüksek.



