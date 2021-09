Süper Lig'de 4. hafta maçında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. İstanbul'da Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada kazanan 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 52. dakikada Michy Batshuayi, 10. dakikada Kevin N'Koudou kaydetti.Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan Miralem Pjanic, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçının 7. dakikasında oldukça güzel bir asist yaparak taraftarların alkışını aldı. Michy Batshuayi ise siyah-beyazlı takımda ilk gollerini atarak, maçın öne çıkan isimlerinden oldu.Bu sezon oynadığı ilk dört Süper Lig maçında da gol yemeyen Beşiktaş, lig tarihinde üçüncü kez bunu başardı.(1968/69, 1985/86, 2021/2022).Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 10'a yükseltti. Yeni Malatyaspor 6 puanda kaldı.Beşiktaş hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Daha sonra Antalyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayla 11'de sahaya çıktı.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çarşamba günü Bosna Hersek milli takımı kampından dönen Pjanic'i Yeni Malatyaspor karşısında görevlendirdi. Pjanic böylelikle ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaşlı taraftarlarla tanıştı.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçında 3 değişikliğe gitti.VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapan Welinton, kırmızı kart cezalısı Salih Uçan ve milli takımdan dönen Cyle Larin'e 11'de görev vermedi.Yalçın, defansta Welinton'ın yerine Necip Uysal'ı, Salih Uçan'ın yerine Miralem Pjanic'i ve Larin'in yokluğunda da Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi.Teknik direktör Sergen Yalçın, Kanada Milli Takımı'ndan dönen Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'i Yeni Malatyaspor maçında görevlendirmedi.Oynadıkları maçların ardından uzun bir yolculuğun ardından İstanbul'a gelen iki futbolcu, teknik direktör Yalçın tarafından dinlendirilirken, mücadeleyi tribünden izlediler.Maça hızlı başlayan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a pres yaparak top yapmasına ve oyun kurmasına izin vermedi. Beşiktaş'ın etkili baskısı karşısında zor anlar yaşayan Yeni Malatyaspor, savunmadan topla çıkmakta zorlandı. Maçın 7. dakikasında Beşiktaş'ın ilk golü geldi. Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleci Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Pjanic ilk maçında ilk asistini yaparken, Batshuayi ise ilk golünü attı.Baskıyı düşürmeyen Beşiktaş, Yeni Malatyaspor savunmasını ve orta sahasını sık sık hataya zorladı. Kazandığı toplarla da etkili hücumlar geliştiren Beşiktaş, ilk golden üç dakika sonra fileleri havalandırdı. Maçın 10. dakikasında Yeni Malatyaspor'un yarı sahasında Teixeira'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top Nkoudou'nun önüne düştü. Bu futbolcunun altıpasın sol çaprazında yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti ve durum 2-0 oldu.Beşiktaş adına ilk yarıda işler yolunda giderken iki sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlı takımın deneyimli savunma oyuncusu Domagoj Vida sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 20. dakikada yerini Welinton'a bıraktı.Beşiktaş'taki ilk müsabakasına Fatih Karagümrük maçıyla çıkan ve attığı tek golle takımına 3 puan kazandıran Alex Teixeira, milli takım arasında sakatlığın atlatarak kadroya döndü.Fatih Karagümrük maçı sonrası sakatlık yaşayan ve bir süre antrenmanlara çıkamayan Brezilyalı futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında da forvet arkasında görev aldı. Sergen Yalçın maçtan önce yaptığı açıklamada, Teixeira'nın oynamak istediğini söyledi. Ancak Alex Teixeira da sakatlık nedeniyle 43. dakikada yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.Beşiktaş ikinci yarıya, ilk yarıya göre daha sakin tempoda başladı. Ancak siyah-beyazlı takımın ileri uç oyuncuları, Yeni Malatyaspor savunmasına baskılarına devam etti. Beşiktaş, 52. dakikada bu baskısıyla golü buldu. Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed'in uzaklaştırmak istediği top Batshuayi'ye çarpıp ağlara gitti. Bu golle Beşiktaş durumu 3-0 yaptı.Maçta farkı üçe çıkarmasının ardından daha rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, Dortmund maçını da düşünerek tempoyu iyice düşürdü. Ancak siyah-beyazlılarda, üçüncü sakatlık yaşanması, teknik ekibin keyfini kaçırdı. Maçın 68. dakikasında yerde kalan Kevin N'Koudu oyuna devam edemedi ve yerini Kenan Karaman'a bıraktı. Aynı dakikada Rachid Ghezzal ile Miralem Pjanic de kenara gelirken; Gökhan Töre ile Mehmet Topal oyuna girdi. Beşiktaş kalan bölümde 7 Türk futbolcuyla oynadı. (Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Necip Uysal, Mehmet Topal, Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu). Kalan bölümde başka gol olmadı ve Beşiktaş, 3 golle 3 puana ulaştı.2. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Vida'nın şutunda, meşin yuvarlak altıpasta savunma yapan Ndong'dan döndü.7. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Pjanic'in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleci Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.10. dakikada Beşiktaş farkı 2'e çıkardı. Konuk takımın yarı sahasında Teixeira'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top Nkoudou'nun önüne düştü. Bu futbolcunun altıpasın sol çaprazında yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti: 2-0.25. dakikada Teixeira'nın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu güçlükle üstten kornere çeldi.44. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Necip Uysal'ın kafayla aşırdığı topa, arka direkte Welinton istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.52. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Wallace'ın geri pasında kaleci Abdulsamed Damlu'nun uzaklaştırmak istediği top, pozisyonu takip eden Batshuayi'nin sırtına çarparak konuk takımın ağlarına gitti.79. dakikada soldan ceza sahasına giren Haqi Osman'ın dar açıdan yaptığı vuruşta, top yan direkten döndü.84. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı kontrol etti.90+2. dakikada Batshuayi'nin ceza yayı önünden çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu yumrukla uzaklaştırdı.Vodafone ParkArda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora ÖzkaraErsin Destanoğlu, Rosier, Vida (Dk. 20 Welinton), Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic (Dk. 69 Mehmet Topal), Teixeira (Dk. 43 Can Bozdoğan), Ghezzal (Dk. 69 Gökhan Töre), Nkoudou (Dk. 68 Kenan Karaman), BatshuayiAbdulsamed Damlu, Semih Kaya (Dk. 72 Haqi Osman), Wallace, Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç, Ndong (Dk. 57 Chouiar), Nshimirimana, Aabid (Dk. 75 Mallan), Hadadi, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük (Dk. 75 Mert Miraç Altıntaş)Dk. 7 ve 52 Batshuayi, Dk. 10 Nkoudou (Beşiktaş)Dk. 15 Pjanic (Beşiktaş)