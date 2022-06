Beşiktaş'ta yıldız yağmuru başlıyor

Beşiktaş, hücum hattına 3 ismi birden katmak için yoğun mesai harcıyor.



Yönetim, ilk olarak her konuda anlaşmaya vardığı Wout Weghorst'u İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Hollandalı golcüyle bonuslar ve maç başı da dahil olmak üzere 3.2 milyon euro civarı bir ücrete anlaşma sağlayan yönetim, yıldız ismi Türkiye'ye davet etti. Weghorst'un, özel işlerini halletmesi sonrasında ailesiyle birlikte İstanbul'da olması bekleniyor.



Forvet hattındaki bir diğer hedef Jackson Muleka'da da düğüm çözülmek üzere...



Standart Liege'e 1 milyon euro kiralık artı 3.5 milyon euro da satın alma opsiyonlu teklif sunan yönetimin, Belçika Ligi temsilcisini ikna etmeye yakın olduğu kaydedildi. Hücumdaki üçüncü hedef Cenk Tosun'la da büyük ölçüde anlaşan yönetim, şu anda İstanbul'da bulunan oyuncuyu hafta sonuna kadar kampa dahil etmeyi amaçlıyor.



Başkan da duyurmuştu



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün yeni sezonun ilk idmanı sırasında, gazetecilere transfer konusuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu. Çebi, "Wout Weghorst transferinin çok uzayacağını sanmıyorum. 2-3 gün içinde bitmesi lazım. Kararı olumlu gözüküyor, şu anda kulübüyle uğraşıyoruz. Muleka da listemizdeki isimlerden bir tanesi ama Weghorst şu anda daha önde ve önceliğimiz onda. Cenk için kapımız her zaman açık. Her zaman için çözebileceğimiz bir konu olarak gözüküyor." ifadelerini kullanmıştı.





