Beşiktaş'ta yıldız ismin ayrılığına izin verilecek

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, sezon sonu takımdan ayrılmayı planlıyor. Yönetim de Saiss'ın gitmesine engel olmayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yıldız ismin ayrılığına izin verilecek
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23 Şubat 2023 11:11
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in performansını beğenmediği ve oyununa uygun görmediği Romain Saiss, sezon sonu İngiltere'ye dönmenin yollarını arıyor. 

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ara transfer döneminin son gününde Nottingham Forest'a transfer olmayı istemiş ancak Beşiktaş 2.5 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti.

Siyah-Beyazlılar, ara dönemde Omar Colley'yi teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle kadrosuna kattı. Güneş'in performansını beğenmediği ve oyununa uygun görmediği Saiss de sezon sonu İngiltere'ye dönmenin yollarını arıyor.

32 yaşındaki stoperden, bonservis elde edilmesi şartıyla gidişine haziran ayı itibariyle onay verilecek.



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