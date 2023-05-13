Beşiktaş'ta Yerry Mina için operasyon zamanı

Sezon sonunda Welinton'a veda edecek olan Beşiktaş'ta, Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan stoper Yerry Mina için harekete geçildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Yerry Mina için operasyon zamanı
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13 Mayıs 2023 11:02
Lig bitiminde Welinton'a veda edecek olan Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Kolombiyalı stoper Yerry Mina'yı listesine eklemişti. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1,95'lik stoper için çalışmalar başladı.

İKNA TURLARI BAŞLADI

Sezon sona ermeden Bossman Kuralı'ndan yararlanıp başka talipleri de olan 28 yaşındaki sağ stoperi sezon bitmeden ikna etmeye çalışan Beşiktaş, bu ay sonuna kadar operasyonu tamamlamak istiyor.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Everton'da bu sezon 5 karşılaşmada görev alıp 1 gol atan Mina'yla başta Premier Lig olmak üzere LaLiga ve İtalya Serie A'dan da kulüplerin ilgisi bulunuyor. 

 
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