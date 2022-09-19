BEŞİKTAŞ'TA YERLİ YARDIMCI GÜNDEMDE

ISMAEL EKİP VURGUSU YAPMIŞTI

ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE DAHİ VARDI

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in geleceği tartışma konusu olurken siyah-beyazlılarla ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın Ismael'in ekibine yerli bir yardımcı monte etmeyi düşündüğü iddia edildi.Süper Lig'de son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş'ta milli arada yerli yardımcı antrenör konusu masaya yatırılacak. Bu konuda adayların olduğu ve önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği öne sürüldü.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, daha önce kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardımcılarının fotoğrafını paylaşmış ve 'ekip' vurgusu yapmıştı.Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş görev yaptığında Guti ve İlhan Mansız yardımcılığını yapmıştı. O dönem Güneş'in yabancı futbolcularla olan iletişiminde Guti eşlik etmişti.