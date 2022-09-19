Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in geleceği tartışma konusu olurken siyah-beyazlılarla ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın Ismael'in ekibine yerli bir yardımcı monte etmeyi düşündüğü iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'TA YERLİ YARDIMCI GÜNDEMDE
Süper Lig'de son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş'ta milli arada yerli yardımcı antrenör konusu masaya yatırılacak. Bu konuda adayların olduğu ve önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği öne sürüldü.
ISMAEL EKİP VURGUSU YAPMIŞTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, daha önce kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardımcılarının fotoğrafını paylaşmış ve 'ekip' vurgusu yapmıştı.
ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE DAHİ VARDI
Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş görev yaptığında Guti ve İlhan Mansız yardımcılığını yapmıştı. O dönem Güneş'in yabancı futbolcularla olan iletişiminde Guti eşlik etmişti.
BEŞİKTAŞ'TA YERLİ YARDIMCI GÜNDEMDE
Süper Lig'de son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş'ta milli arada yerli yardımcı antrenör konusu masaya yatırılacak. Bu konuda adayların olduğu ve önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği öne sürüldü.
ISMAEL EKİP VURGUSU YAPMIŞTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, daha önce kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardımcılarının fotoğrafını paylaşmış ve 'ekip' vurgusu yapmıştı.
ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE DAHİ VARDI
Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş görev yaptığında Guti ve İlhan Mansız yardımcılığını yapmıştı. O dönem Güneş'in yabancı futbolcularla olan iletişiminde Guti eşlik etmişti.