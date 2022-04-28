Beşiktaş'ta yerli krizi: Oyuncu bulunamıyor!

Beşiktaş yerli oyuncu bulamıyor. Güven anlaşmaya yanaşmıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yerli krizi: Oyuncu bulunamıyor!
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28 Nisan 2022 11:21
Beşiktaş, iç piyasada makul bonservis bedelinde ve kadro içerisinde rekabet edebilecek yerli oyuncu bulamıyor.

Güven anlaşmaya yanaşmıyor. Türkiye'dekilerin de bonservisi pahalı. Küme düşen Göztepe Halil için 2 milyon euro, Malatyaspor ise Mustafa için 1.5 milyon euro talep ediyor. Abdülkerim konusunda ise rakamlar 2 milyon euro'dan da fazla...

Beşiktaş Avrupa'daki yerli oyunculara da rotasını çevirdi. Koray Günter, Ozan Kabak ve Kaan Ayhan gibi oynayan potansiyelli gurbetçiler için de nabız yoklama kararı alındı.

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