Beşiktaş'ta yerli krizi: Oyuncu bulunamıyor!

Beşiktaş, iç piyasada makul bonservis bedelinde ve kadro içerisinde rekabet edebilecek yerli oyuncu bulamıyor.



Güven anlaşmaya yanaşmıyor. Türkiye'dekilerin de bonservisi pahalı. Küme düşen Göztepe Halil için 2 milyon euro, Malatyaspor ise Mustafa için 1.5 milyon euro talep ediyor. Abdülkerim konusunda ise rakamlar 2 milyon euro'dan da fazla...



Beşiktaş Avrupa'daki yerli oyunculara da rotasını çevirdi. Koray Günter, Ozan Kabak ve Kaan Ayhan gibi oynayan potansiyelli gurbetçiler için de nabız yoklama kararı alındı.





İLGİLİ VİDEO