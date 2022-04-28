Beşiktaş'ta yerli krizi: Oyuncu bulunamıyor!

Beşiktaş, iç piyasada makul bonservis bedelinde ve kadro içerisinde rekabet edebilecek yerli oyuncu bulamıyor.
Güven anlaşmaya yanaşmıyor. Türkiye'dekilerin de bonservisi pahalı. Küme düşen Göztepe Halil için 2 milyon euro, Malatyaspor ise Mustafa için 1.5 milyon euro talep ediyor. Abdülkerim konusunda ise rakamlar 2 milyon euro'dan da fazla...
Beşiktaş Avrupa'daki yerli oyunculara da rotasını çevirdi. Koray Günter, Ozan Kabak ve Kaan Ayhan gibi oynayan potansiyelli gurbetçiler için de nabız yoklama kararı alındı.
Güven anlaşmaya yanaşmıyor. Türkiye'dekilerin de bonservisi pahalı. Küme düşen Göztepe Halil için 2 milyon euro, Malatyaspor ise Mustafa için 1.5 milyon euro talep ediyor. Abdülkerim konusunda ise rakamlar 2 milyon euro'dan da fazla...
Beşiktaş Avrupa'daki yerli oyunculara da rotasını çevirdi. Koray Günter, Ozan Kabak ve Kaan Ayhan gibi oynayan potansiyelli gurbetçiler için de nabız yoklama kararı alındı.