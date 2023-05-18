Beşiktaş'ta yerli futbolcular dikkat çekti!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Ümraniyespor ile beraber yerli statüsünde oynayan futbolcularından en çok gol katkısı olan iki takımdan biri konumunda bulunuyor.Siyah-beyazlılarda yerli oyuncular 18 gole imza atarken, Beşiktaş ve Ümraniyespor'u 17 golle Galatasaray, 16 golle Başakşehir, 14'er golle Fenerbahçe, Alanya ve Adana Demir takip etti. Kartal'da Cenk Tosun 13 kez ağları sarsarken, Salih Uçan 3, Tayyip Talha Sanuç da 2 defa fileleri havalandırdı.Beşiktaş bununla beraber, ligden çekilen Gaziantep FK dışarıda bırakıldığında, 6 golle yerli futbolcuların ayağından en az gol yiyen takım konumunda.Beşiktaş, yeni transferlerinden 52 gol katkısı alırken, bu alanda da açık ara ilk sırada bulunuyor. Kartal'ı 43 golle Galatasaray, 37 golle Adana Demir, 35 golle Karagümrük izledi. Fenerbahçe ise Giresunspor ile 28'er golle 7. sırayı paylaştı.