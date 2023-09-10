Beşiktaş'ta yeniler göreve hazır

Beşiktaş'ta yeni transferlerle oluşacak kadronun nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Ante Rebic, Oxlade Chamberlain, Jean Onana, Eric Bailly gibi isimlerin gelmesinin ardından, siyah-beyazlılar, eksikliğini hissettiği stoper, sol kanat ve orta sahanın ortasında daha güçlü bir görünüme kavuşmayı umut ediyor.
Eric Bailly Manchester United'da sezon öncesi hazırlık kampı geçirdiği için, yeni takımına son derece hazır bir durumda geldi. Antrenmanlardaki görüntüsü de teknik ekibi sevindiren Fildişi Sahilli futbolcunun, şans verilir verilmez görev alacak durumda olduğu öğrenildi.
Ante Rebic, üçü ligde üçü Avrupa kupası maçında olmak üzere altı karşılaşmada forma giydi. Genellikle sonradan oyuna dahil olan sol kanat oyuncusunun, yavaş yavaş forma girmeye başladığı belirtildi. Bu sezon siyah-beyazlı taraftarı en çok heyecanlandıran transferlerden olan Oxlade Chamberlain'in de tam olarak hazır hale gelmek adına sıkı bir şekilde çalıştığı tespit edildi. Sivasspor karşısında son olarak sergilediği futbolla taraftarın gözüne giren yıldız isim de Trabzonspor maçında ilk 11'in ciddi adayları arasına girdi.
Geldiği günden bu yana beklenen performansın uzağında kalan ve kiralık gönderilebileceği de konuşulan Jean Onana ise takımda kalmak adına antrenmanlarda kendisini göstermeye çalışıyor.
Eric Bailly Manchester United'da sezon öncesi hazırlık kampı geçirdiği için, yeni takımına son derece hazır bir durumda geldi. Antrenmanlardaki görüntüsü de teknik ekibi sevindiren Fildişi Sahilli futbolcunun, şans verilir verilmez görev alacak durumda olduğu öğrenildi.
Ante Rebic, üçü ligde üçü Avrupa kupası maçında olmak üzere altı karşılaşmada forma giydi. Genellikle sonradan oyuna dahil olan sol kanat oyuncusunun, yavaş yavaş forma girmeye başladığı belirtildi. Bu sezon siyah-beyazlı taraftarı en çok heyecanlandıran transferlerden olan Oxlade Chamberlain'in de tam olarak hazır hale gelmek adına sıkı bir şekilde çalıştığı tespit edildi. Sivasspor karşısında son olarak sergilediği futbolla taraftarın gözüne giren yıldız isim de Trabzonspor maçında ilk 11'in ciddi adayları arasına girdi.
Geldiği günden bu yana beklenen performansın uzağında kalan ve kiralık gönderilebileceği de konuşulan Jean Onana ise takımda kalmak adına antrenmanlarda kendisini göstermeye çalışıyor.