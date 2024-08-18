Beşiktaş'ta yeniden Sarabia sesleri!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kamp dönemi öncesinde durumunu sorduğu Pablo Sarabia için harekât başlattı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta yeniden Sarabia sesleri!
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18 Ağustos 2024 12:34
Beşiktaş'ta stoper, sağ bek ve sağ kanat transferi için çalışmalar devam ederken isimler de netleşmeye başladı. Siyah beyazlılar kamp dönemi öncesinde durumunu sorduğu Pablo Sarabia için harekât başlattı.

YILLIK ÜCRET TAMAM

Wolverhampton'la olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan İspanyol yıldızla ilk görüşme gerçekleşti. Piyasa değeri 10 milyon avro olan Sarabia yıllık ücret teklifini kabul etti ve iki kulübün anlaşmasını beklemeye geçti.

BRONCKHORST ONAY VERDİ

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'la bonservis konusunda pazarlıklar devam ediyor. Bu hafta içinde durumun netleşmesi bekleniyor. Rafa Silva gibi nokta atışı transfer olacağı öngörülen Sarabia'ya, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da onay verdiği öğrenildi.



CORREA CEP YAKAR

Öte yandan siyah beyazlılar sağ kanat için daha önce görüştüğü Angel Correa'dan, Atletico Madrid'in 20 milyon avro bonservis bedeli talep etmesi sebebiyle vazgeçti.

ADA SARABİA'YA YARAMADI

PSG'den iki sezon önce Wolverhampton'a transfer olan Pablo Sarabia, önceki takımlarında skora olan yüksek katkısıyla biliniyordu. Sarabia geçen sezon ligde çıktığı 30 maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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