Beşiktaş'ta yeniden Akpom harekatı!

İki forvet almak isteyen Beşiktaş, geçen sezon da gündeme gelen Chuba Akpom için Middlesbrough ile temasa geçti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta yeniden Akpom harekatı!
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01 Ağustos 2021 10:45
Cenk Tosun ve Aboubakar'la yollar ayrıldığı için iki forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Chuba Akpom sesleri yükseliyor. Yönetim, Sergen Yalçın'ın gözdesi için yeniden harekete geçti.

TERCİH ETMEMİŞTİ
Geçen sezon da gündeme gelen İngiliz golcü, Beşiktaş'ın teklifine rağmen Middlesbrough'nun yolunu tutmuştu. Ancak 25 yaşındaki Akpom, İngiliz kulübünde beklentilerin çok uzağında kaldı.

İLK ÖNCE KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Yönetim Middlesbrough ile temasa geçerek pazarlıklara başladı. Siyah- Beyazlılar ilk olarak kiralama formülünü masaya getirdi. Eğer İngilizler teklife olumsuz yanıt verirse, bu kez Akpom'un bonservisini almak için görüşmeler yapılacak.

Geçen sezon başında PAOK'tan 3 milyon Euro karşılığında Middlesbrough'ya transfer olan Akpom, Arsenal altyapısında futbola başladı. İngiliz yıldız güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.


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