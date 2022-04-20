Beşiktaş'ta yeni yönetim aklı: Avrupa modeli...

Beşiktaş'ta zihniyet değişti, kulüp artık bir holding gibi yönetiliyor. Avrupa'da büyük kulüplerin başkanlarının ön planda olmamasını örnek alan Beşiktaş'ta futbol tamamen profesyonellere bırakıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi bu durumu, "Teknik direktör bana şirketleri nasıl yöneteceğimi söylemiyorsa ben de takıma taktik vermem" diyerek özetliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, kulübün CEO'su Seçil Aygül'le yaptığı planlar tıkır tıkır işliyor. Ki sportif direktörlükte de futbolda geniş ağı bulunan Ceyhun Kazancı'nın olması avantaj.



PROJELER YÖNETİME SUNULACAK



Teknik adam koltuğu için de iş disiplini yüksek, genç kadroyla çalışan, dinamik bir isim arandı ve Valerien Ismael tercih edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kulübün ekonomisine yoğunlaştığı ortamda Asbaşkan Emre Kocadağ gizli 1 numara olarak öne çıkacak. Futbolla ilgili bütün planlamayı yapacak olan isimler Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı olacak. Bu ikili en ufak bir isteği proje olarak yönetime sunacak. Projenin yönetimden geçmesi, Başkan Çebi ve CEO Seçil Aygül'ün belirlediği bütçeyi aşıp aşmamasına bağlı olacak.





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