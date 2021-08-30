Beşiktaş'ta yeni transferler için Ümraniye ile özel maç

Siyah - Beyazlılar'da yeni transferler Alex ve Batshuayi gibi oyuncuların takıma uyum sürecini çabuk atlatmaları için teknik direktör Sergen Yalçın milli arada özel maç alınmasını talep etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta yeni transferler için Ümraniye ile özel maç
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30 Ağustos 2021 11:00
Beşiktaş'ta yeni transferler Alex ve Batshuayi gibi oyuncuların takıma uyum sürecini çabuk atlatmaları için teknik direktör Sergen Yalçın milli arada özel maç alınmasını istedi. Yönetim bunun üzere harekete geçerek Ümraniyespor ile anlaştı.

Siyah beyazlılar, 2 Eylül'de TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'la BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaşacak. Milli ara dönüşünde Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Beşiktaş'ta teknik heyetin duruma göre ikinci bir hazırlık maçını da isteyebileceği kaydedildi. 

 

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