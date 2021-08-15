Beşiktaş'ta yeni transferler güven verdi

Beşiktaş'ın 2 yeni transferi Salih Uçan ve Kenan Karaman, ilk 11'de başladıkları Rizespor karşılaşmasında sergiledikleri performansla teknik ekibin beğenisini kazandı. Kenan asistiyle, Salih de mücadelesiyle gelecek için güven verdi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta yeni transferler güven verdi
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15 Ağustos 2021 14:18
Kenan Karaman
Kenan Karaman
Fortuna Düsseldorf
Siyah Beyazlılar, önceki akşam Çaykur Rizespor 'u Vodafone Park'ta 3-0'lık skorla devşirmeyi başarmıştı. Kara Kartal'ın 2 yeni transferi Salih Uçan ve Kenan Karaman, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararı sonrasında bu mücadeleye ilk 11'de başlamıştı. Orta alanda Atiba'yla birlikte uyumlu bir performans sergileyen Salih, 70 dakika sahada kaldığı karşılaşmada takımının en çok mücadele eden isimleri arasında yer aldı. Hırslı görüntüsü ve hücum ile savunma hattı arasındaki köprü göreviyle dikkat çeken Salih ilk resmi maçındaki formuyla teknik ekibi memnun etti.

Topal, ilerleyen maçlarda...

Kara Kartal'ın yeni oyuncularından Kenan Karaman da hücum hattındaki görüntüsüyle alkış topladı. Forvet transferinin henüz tamamlanmaması sebebiyle Rize karşısına golcü olarak başlayan Kenan; Kevin N'Koudou'nun attığı golün asistini yaptı. 79 dakika görev yaptığı karşılaşmadaki yüksek formuyla dikkat çeken Kenan, teknik ekibin övgüsünü kazandı. Öte yandan karşılaşma kadrosunda yer alan Mehmet Topal ise maçta süre alamadı. Takıma yedek kuvvet olarak katılan Mehmet'in ilerleyen müsabakalarda görev alması bekleniyor.

 


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