Beşiktaş'ta yeni transferler 40 yıllık gibi

Beşiktaş'ta yeni transferler Kenan Karaman ve Salih Uçan performansları ile sınıfı geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta yeni transferler 40 yıllık gibi
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14 Ağustos 2021 12:40
Kenan Karaman
Kenan Karaman
Fortuna Düsseldorf
Beşiktaş, şampiyon kadrosuna iki takviye ile dün sahadaydı. Yeni transferler Salih Uçan ve Kenan Karaman takıma kritik katkılar yaparken, ikisi de sanki 40 yıllık Beşiktaşlı gibiydi. Salih maç boyunca 63 kez topla buluşup 47 pas kullanırken, 4 şutunda 1 isabet sağladı. 6 kez ikili mücadeleye giren 27 yaşındaki oyuncu iki kez kazanan taraf oldu. Kenan Karaman ise 31 kez topla buluştuğu karşılaşmada 3 şutunda 1 isabet sağlayıp 9 ikili mücadelenin dördünden galip geldi. Ayrıca 3 gollük pas veren gurbetçi futbolcu, N'Koudou'nun golünde de asist yaptı.

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Kenan Karaman, Eylül 2016'da Talisca'dan bu yana Beşiktaş forması ile çıktığı ilk lig maçında 5 yıl sonra asist yapan ilk oyuncu oldu.

KARTAL 526 GÜN SONRA TARAFTARINA KAVUŞTU

Geçen sezon şampiyonluğunu taraftarsız yaşayan Kara Kartal, bu sezonun ilk maçında seyircisine kavuştu. En son 6 Mart 2020'de A.Gücü ile oynanan maçta son kez seyircisini gören Beşiktaş, 526 gün sonra taraftarlı bir maça çıktı. 10 bin kişi tribünde yerini alırken başkan Ahmet Nur Çebi de eşi ile birlikte önce Beşiktaş'ta taraftarla yemek yedi ve sonra stada geldi.


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