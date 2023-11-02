Beşiktaş'ta yeni transfer devre arasında yolcu

Beşiktaş sezon başında kadrosuna kattığı Ante Rebic'le yollarını ayırmayı düşünüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta yeni transfer devre arasında yolcu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2023 09:26
Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Milan'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ante Rebic, formsuz görüntüsüyle gündemden düşmüyor. Son olarak teknik sorumlu Burak Yılmaz ile de problemler yaşayan Hırvat kanat oyuncusu, kariyeriyle ilgili kararını verdi.

OCAK AYINDA AYRILABİLİR

Gaziantep FK maçı öncesi yapılan antrenmanda isteksiz tavırlarıyla teknik heyetin tepkisini çeken Rebic, Burak Yılmaz tarafından antrenmandan gönderilmişti.

Düzenli olarak oynamak isteyen Rebic ile görüşen teknik heyetin, futbolcuya ilk 11'de oynayacak yeterliliğe sahip olmadığını söylediği, futbolcunun da bu duruma içerlediği belirtildi. Rebic'in daha sonra menajeriyle temas kurduğu ve devre arasında Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayı düşündüğünü ilettiği öğrenildi.

GELECEĞİ PARLAK DEĞİL

Öte yandan İtalyan basını Rebic'in Beşiktaş'taki geleceğinin pek parlak olmadığını yazdı. Haberde, "Milan'ın tasarruf sebebiyle gönderdiği Rebic, Beşiktaş'ta antrenmandan kovuldu" ifadeleri kullanıldı.

9 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 resmi maça çıkan Ante Rebic bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery