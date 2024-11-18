Beşiktaş'ta yeni transfer ayrılıyor!

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Can Keleş'in devre arasında daha fazla süre bulabileceği bir takıma kiralanabileceği belirtildi. Siyah beyazlı takımda ayrıca birden fazla ayrılık da yaşanacak. Detaylar...

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yeni transfer ayrılıyor!
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18 Kasım 2024 10:26
Devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta gönderilecek isimler de belli oldu.

İSTENMİYORLAR

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kadroda düşünmediği oyuncuları yönetime bildirdi. Sezon başında sürpriz şekilde şanslar bulan Jean Onana listenin ilk sırasına yazıldı. Bonservisine önceki yönetim tarafından 4 milyon avro ödenen Kamerunlu oyuncu, geçen sezon olduğu gibi kiralık olarak gönderilecek. Alex Oxlade-Chamberlain'e de futbola başladığı kulüp olan Southampton ve Sheffield United'ın ilgisi var.

CAN GELDİ, GİDİYOR

İngiltere Premier Lig'de son sırada bulunan Ada ekibi transferi satın alma yoluyla bitirmek istiyor. Piyasa değeri 3 milyon avro olan oyuncunun daha az bir bedelle Southampton'a gidebileceği öğrenildi.

Bakhtiyor Zaynutdinov da Lokomotiv Moskova ve Dinamo Moskova arasında tercih yapacak. Yönetim bu transferden de önemli gelir beklentisinde. Öte yandan bu sezon yedek kulübesine mahkûm olan Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç da kiralık olarak gönderilecek. 

 
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