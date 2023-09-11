Beşiktaş'ta yeni sözleşme kararı: Gedson

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için Portekizli yıldızla anlaşma sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta yeni sözleşme kararı: Gedson
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2023 22:12
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için flaş bir karar aldı. Genç futbolcunun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

Portekizli futbolcunun maaşına da iyileştirme yapılarak 1.2 milyon Euro'dan 1.7 milyon Euro'ya çıkarıldı.

Beşiktaş formasıyla toplamda 45 resmi maça çıkan Gedson , 4 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.

ÇEBİ: "TARİHE GEÇECEKTİR"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı canlı yayında Gedson Fernandes için şu sözleri kullandı;

"Gedson'la biz kontratı tekrar uzattık, yeniledik, tazeledik. Gönlü bizde, bizim gönlümüz onda. Ama futbolcu bu, bir gün gitmek ister. Satışı söz konusu olursa, sanıyorum Türk tarihinin en büyük satışı olacaktır. 35'i geç, ben o rakamları artık konuşmuyorum"

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery