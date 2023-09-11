Beşiktaş'ta yeni sözleşme kararı: Gedson

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için flaş bir karar aldı. Genç futbolcunun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.
Portekizli futbolcunun maaşına da iyileştirme yapılarak 1.2 milyon Euro'dan 1.7 milyon Euro'ya çıkarıldı.
Beşiktaş formasıyla toplamda 45 resmi maça çıkan Gedson , 4 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.
ÇEBİ: "TARİHE GEÇECEKTİR"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı canlı yayında Gedson Fernandes için şu sözleri kullandı;
"Gedson'la biz kontratı tekrar uzattık, yeniledik, tazeledik. Gönlü bizde, bizim gönlümüz onda. Ama futbolcu bu, bir gün gitmek ister. Satışı söz konusu olursa, sanıyorum Türk tarihinin en büyük satışı olacaktır. 35'i geç, ben o rakamları artık konuşmuyorum"
Portekizli futbolcunun maaşına da iyileştirme yapılarak 1.2 milyon Euro'dan 1.7 milyon Euro'ya çıkarıldı.
Beşiktaş formasıyla toplamda 45 resmi maça çıkan Gedson , 4 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.
ÇEBİ: "TARİHE GEÇECEKTİR"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı canlı yayında Gedson Fernandes için şu sözleri kullandı;
"Gedson'la biz kontratı tekrar uzattık, yeniledik, tazeledik. Gönlü bizde, bizim gönlümüz onda. Ama futbolcu bu, bir gün gitmek ister. Satışı söz konusu olursa, sanıyorum Türk tarihinin en büyük satışı olacaktır. 35'i geç, ben o rakamları artık konuşmuyorum"