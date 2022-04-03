Beşiktaş'ta yeni sistemin lideri Vida

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada savunmanın merkezinde yer alacak ve arkadaşlarına liderlik edecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yeni sistemin lideri Vida
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03 Nisan 2022 12:10
Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Domagoj Vida, Hırvatistan-Bulgaristan maçında sakatlık yaşamıştı. 32 yaşındaki Hırvat stoperin Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor maçında forma giyip giyemeyeceği merak konusuydu.

İstanbul'a dönmesinin ardından MR'a giren tecrübeli stoperin testleri temiz çıktı. Siyah-beyazlıların cuma ve cumartesi günü yaptığı idmanında yer alan Hırvat savunmacı, maça hazır durumda. Deneyimli oyuncu, üçlü savunmada takımın lider ismi olacak.

KONTRATI KAPABİLİR

Lider Trabzonspor'un formda hücumcuları karşısında 90 dakika boyunca hata yapmadan mücadele etmek zorunda olan Vida, deneyimini ortaya koyarak rakibini durdurmaya çalışacak. İdman performansıyla teknik direktör Valerien Ismael'in beğenisini kazanan yıldız futbolcu, kalan 8 haftada iyi bir görüntü ortaya koyup yeni kontratı kapmak istiyor.

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