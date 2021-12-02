Beşiktaş'ta yeni sistem devreye sokuldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Kasımpaşa maçına hazırlanırken, teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını tek tek görüşerek motive ediyor.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta yeni sistem devreye sokuldu
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02 Aralık 2021 12:15
Form düşüklüğü sebebiyle eleştiri alan oyuncularını ayağa kaldırmak isteyen Sergen Yalçın, sahadaki ana problemlerden birinin konsantrasyon düşüklüğü olduğunu belirledi.

Futbolcuların alınan mağlubiyetler sonrasında bir hayli mutsuz oldukları öğrenilirken teknik heyet bu durumu aşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun yıldız isimlerinden Ghezzal'ın, yaşadığı form düşüklüğünden bir hayli rahatsız olduğu ve gelecek haftalarda, geçmişi aratmayan bir futbol ortaya koyarak kendisini affettirmeyi istediği öğrenildi. Öte yandan Cezayirli yıldızın, ekstra çalışmalar yaparak formunu yükseltmek için çaba sarf ettiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ SİSTEM

Siyah beyazlılarda futbolcuların form grafiğini ölçen elektronik sistem de devreye sokuldu.

Beşiktaşlı idarecilerin büyük önem verdiği bu proje ile, bilgisayar yazılımı sayesinde futbolcuların tüm verileri elektronik ortamda takip altında olacak.

Sergen Yalçın ve teknik heyetinin bu çalışmadan bir hayli memnun olduğu öğrenildi.


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