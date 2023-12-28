Beşiktaş'ta 'Yeni Ruiz vakası' endişesi!

Victor Ruiz'in açtığı tazminat davasını kazanması, Beşiktaşlı yöneticilerde takımdan ayrılan eski futbolcuların da aynı şekilde açtıkları davaları kazanacakları endişesi yarattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta 'Yeni Ruiz vakası' endişesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2023 11:20
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz'in açtığı dava sonrası tazminat cezasına çarptırılan Siyah-beyazlılar'da büyük bir kaygı başladı.

Takımdan ayrılan Victor Ruiz'in açtığı dava sonrası Beşiktaş tazminat cezasına çarptırılmıştı. Ruiz'in açtığı davayı kazanması, Beşiktaşlı yöneticilerde takımdan ayrılan eski futbolcuların da aynı şekilde açtıkları davaları kazanacakları endişesi yarattı.

TYLER BOYD ENDİŞESİ

Son günlerde kapalı kapılar ardında Beşiktaş'tan gönderilen Tyler Boyd'un da alacaklarına karşı hukuk savaşı başlattığı konuşuluyor. Boyd'un da alacaklarını cezalı bir şekilde tahsil etme ihtimali gündemde. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery