Beşiktaş'ta 'Yeni Ruiz vakası' endişesi!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz'in açtığı dava sonrası tazminat cezasına çarptırılan Siyah-beyazlılar'da büyük bir kaygı başladı.
Takımdan ayrılan Victor Ruiz'in açtığı dava sonrası Beşiktaş tazminat cezasına çarptırılmıştı. Ruiz'in açtığı davayı kazanması, Beşiktaşlı yöneticilerde takımdan ayrılan eski futbolcuların da aynı şekilde açtıkları davaları kazanacakları endişesi yarattı.
TYLER BOYD ENDİŞESİ
Son günlerde kapalı kapılar ardında Beşiktaş'tan gönderilen Tyler Boyd'un da alacaklarına karşı hukuk savaşı başlattığı konuşuluyor. Boyd'un da alacaklarını cezalı bir şekilde tahsil etme ihtimali gündemde.
Takımdan ayrılan Victor Ruiz'in açtığı dava sonrası Beşiktaş tazminat cezasına çarptırılmıştı. Ruiz'in açtığı davayı kazanması, Beşiktaşlı yöneticilerde takımdan ayrılan eski futbolcuların da aynı şekilde açtıkları davaları kazanacakları endişesi yarattı.
TYLER BOYD ENDİŞESİ
Son günlerde kapalı kapılar ardında Beşiktaş'tan gönderilen Tyler Boyd'un da alacaklarına karşı hukuk savaşı başlattığı konuşuluyor. Boyd'un da alacaklarını cezalı bir şekilde tahsil etme ihtimali gündemde.