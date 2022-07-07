EMRECAN İÇİN NE KADAR BONSERVİS VERİLECEK?

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, stoper transferi için gündemine İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı almıştı. Siyah-beyazlılar, yeni transferini açıklamaya hazırlanıyor.Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'la yaptığı görüşmeleri tamamlayan Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcu için kulübüne 2 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 kâr payı verecek.Genç oyuncunun, transferinin bugün resmiyet kazanmasının ardından, siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor. Beşiktaş, Romain Saiss, Gedson Fernandes, Wout Weghorst ve Jackson Muleka transferlerini duyurmuştu.