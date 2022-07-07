Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, stoper transferi için gündemine İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı almıştı. Siyah-beyazlılar, yeni transferini açıklamaya hazırlanıyor.
EMRECAN İÇİN NE KADAR BONSERVİS VERİLECEK?
Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'la yaptığı görüşmeleri tamamlayan Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcu için kulübüne 2 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 kâr payı verecek.
GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA
Genç oyuncunun, transferinin bugün resmiyet kazanmasının ardından, siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor. Beşiktaş, Romain Saiss, Gedson Fernandes, Wout Weghorst ve Jackson Muleka transferlerini duyurmuştu.
EMRECAN İÇİN NE KADAR BONSERVİS VERİLECEK?
Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'la yaptığı görüşmeleri tamamlayan Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcu için kulübüne 2 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 kâr payı verecek.
GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA
Genç oyuncunun, transferinin bugün resmiyet kazanmasının ardından, siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor. Beşiktaş, Romain Saiss, Gedson Fernandes, Wout Weghorst ve Jackson Muleka transferlerini duyurmuştu.
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