Beşiktaş'ta yeni KAP bildirimi!

Beşiktaş Kulübü, yeni bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar Emrecan Uzunhan ile ilgili KAP bildirimini bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yeni KAP bildirimi!
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07 Temmuz 2022 08:56
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, stoper transferi için gündemine İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı almıştı. Siyah-beyazlılar, yeni transferini açıklamaya hazırlanıyor.

EMRECAN İÇİN NE KADAR BONSERVİS VERİLECEK?

Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'la yaptığı görüşmeleri tamamlayan Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcu için kulübüne 2 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 kâr payı verecek.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Genç oyuncunun, transferinin bugün resmiyet kazanmasının ardından, siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor. Beşiktaş, Romain Saiss, Gedson Fernandes, Wout Weghorst ve Jackson Muleka transferlerini duyurmuştu.



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