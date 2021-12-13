Beşiktaş'ta yeni hoca belli oluyor

Beşiktaş Yönetim Kurulu, bugün saat 14.00'te yeni hoca konusunda karar vermek için toplantı yapacak.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta yeni hoca belli oluyor
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13 Aralık 2021 09:46
Beşiktaş Yönetim Kurulu, bugün saat 14.00'te yeni teknik direktör konusunda karar vermek için Vodafone Park'taki yönetim kurulu ofisinde toplantı gerçekleştirecek.

Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın bu yıl benzer bir grafik çizemeyince görevinden ayrılmıştı. Kartal'da bugün takımın yeni hocası büyük oranda belirlenecek.

ÇEBİ TÜM FİKİRLERİ DİNLEYECEK

Siyah- beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi yönetim kurulunu 14.00'te toplayacak. Kurmaylarının tüm fikirlerini dinleyecek. 

FAVORİ İSİM: PINHEIRO

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası birçok isim Beşiktaş ile anılırken yönetimin 1 numaralı adayının Portekiz ekibi Estoril'i çalıştıran Bruno Pinheiro olduğu öğrenildi. Pinheiro, genç takımlarda çalıştıktan sonra geçen sezon başına geçtiği Estoril'i 2. Lig'de şampiyon yaparak 1. Lig'e çıkarmayı başardı. ("%80 PINHEIRO OLACAK") TIKLAYIN

Yerli hoca seçenekleri de ikiye indirildi. Bu isimler de Okan Buruk ve Şenol Güneş. Daha önce Beşiktaş'ta 4 yıl çalışan Güneş'i özellikle başkan Ahmet Nur Çebi'nin istediği biliniyor. Yönetim kurulu toplantısında çıkacak karara göre adım atılacak.




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