Beşiktaş'ta yeni hedef Türkiye Kupası

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçında önceki gün Galatasaray'a Tüpraş Stadı'nda 1-0'lık skorla kaybeden Siyah Beyazlılar, çok önce havlu attığı şampiyonluk yarışının ardından lig üçüncülüğü için de şansını zora soktu.
HEDEF YENİ SERİ...
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'a 1-0 yenildi. Bu skorla Siyah Beyazlılar'ın gol yememe serisi de sona ermiş oldu. Ligde 4, Türkiye Kupası'nda da 1 müsabaka olmak üzere toplam 5 maçtır kalesini rakiplerine kapatmıştı. Siyah-Beyazlılar, ligde 28 Ocak 2024 tarihinde deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada, kupada ise son 16 turunda 8 Şubat 2024 tarihinde Antalyaspor'u 2-1'le geçtiği mücadelede filelerinde gol görmüştü. Kartal, ligde pazartesi günü Gaziantep deplasmanında çıkacağı maçta yeni bir gol yemeden kazanma serisi başlatmaya çalışacak.
ELDE VAR KUPA
28 maç sonunda 46 puanda kalan ve haftayı üçüncü Trabzonspor'un gerisinde bitiren Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Fernando Santos, tüm planını Ziraat Türkiye Kupası üzerine yaptı.
Deneyimli hoca, derbi sonrasında takımıyla yaptığı toplantıda, sezonu kapatmadıklarını ve önlerinde hâlâ bir Türkiye Kupası hedefi olduğunun altını çizdi. Kupada yarı final turunda Ankaragücü'yle karşı karşıya gelecek olan Kara Kartal, rakibini geride bırakıp ardından Trabzonspor ve Karagümrük maçından gelecek takımı da finalde devirip gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play off turundan katılmayı amaçlıyor.
HEDEF YENİ SERİ...
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'a 1-0 yenildi. Bu skorla Siyah Beyazlılar'ın gol yememe serisi de sona ermiş oldu. Ligde 4, Türkiye Kupası'nda da 1 müsabaka olmak üzere toplam 5 maçtır kalesini rakiplerine kapatmıştı. Siyah-Beyazlılar, ligde 28 Ocak 2024 tarihinde deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada, kupada ise son 16 turunda 8 Şubat 2024 tarihinde Antalyaspor'u 2-1'le geçtiği mücadelede filelerinde gol görmüştü. Kartal, ligde pazartesi günü Gaziantep deplasmanında çıkacağı maçta yeni bir gol yemeden kazanma serisi başlatmaya çalışacak.
ELDE VAR KUPA
28 maç sonunda 46 puanda kalan ve haftayı üçüncü Trabzonspor'un gerisinde bitiren Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Fernando Santos, tüm planını Ziraat Türkiye Kupası üzerine yaptı.
Deneyimli hoca, derbi sonrasında takımıyla yaptığı toplantıda, sezonu kapatmadıklarını ve önlerinde hâlâ bir Türkiye Kupası hedefi olduğunun altını çizdi. Kupada yarı final turunda Ankaragücü'yle karşı karşıya gelecek olan Kara Kartal, rakibini geride bırakıp ardından Trabzonspor ve Karagümrük maçından gelecek takımı da finalde devirip gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play off turundan katılmayı amaçlıyor.