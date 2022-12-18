Dünya Kupası öncesinin en formsuz isimlerinden olan Josef de Souza'nın durumu, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yakından takip edilecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncunun performansına göre Ocak ayında takviye yapılıp yapılmayacağı belli olacak.



BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ YILDIZ İSİMDE



Beşiktaş, orta saha transferi yaparak o bölgeye zenginlik katmayı hedefliyor. Siyah-Beyazlılar, bu bölge için listesinin ilk sırasında Leicester'da forma giyen Nampalys Mendy'yi tutuyor. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Senegalli ön libero, bu sezon sadece 4 maçta şans buldu.



AFRİKA ŞAMPİYONLUĞU VAR



Mendy, futbola Fransa'nın Monaco takımı altyapısında başladı. Ardından takımın A seviyesine yükseldi. Monaco sonrasında ise bir sonraki adresi ise Fransız ekiplerinden Nizza oldu. Nizza sonrasında ise Premier Lig takımlarından Leicester'ın yolunu tuttu. Mendy ayrıca Senegal Milli Takımı'nın formasını terletiyor. Ana mevkisi ön libero olan oyuncu merkez orta saha olarak da görev alabiliyor. Futbolcu kariyerinde ise bir kez Afrika Şampiyonluğu ve 1 kez Leicester City ile FA CUP'ı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.











