Beşiktaş'ta yeni hedef Kaan Ayhan

Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına renklerine katan Beşiktaş, şimdi de eski gözdesi Kaan Ayhan'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Sassuolo'da forma giyen milli stoper için için menajeri Ersin Akan'a yetki verdi. Kaan için İtalyan ekibiyle görüşmeleri Akan yapacak.

Haber; Fotomaç
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Beşiktaş'ta yeni hedef Kaan Ayhan
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04 Şubat 2022 13:21
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ezeli rakibi Galatasaray'ın da çok istediği Gedson Fernandes ile 4+1 senelik anlaşma yapan ve oyuncuyu 1 Temmuz itibarıyla kadrosuna katacak olan siyah-beyazlılar, rotasını sezon başından bu yana almak için uğraştığı Kaan Ayhan'a çevirdi.

HEDEFTE BU KEZ KAAN AYHAN VAR!

Gelecek sezonun takımını kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Güven Yalçın'ın menajeri Ersin Akan'la bir kez daha bir araya geldi.Güven için zaten prensip anlaşmasına varan ikili sürpriz bir isim için görüştü. Bu isim Trabzonspor'un da transfer etmek istediği Kaan Ayhan oldu. Akan, Kaan'ın menajerlik haklarını aldıktan sonra görüştüğü ilk ismin kendisi olduğunu Kazancı'ya söyledi.

Daha önce milli maç için geldiği Türkiye'de Beşiktaş'ta oynamak istediğini açıklayan Kaan için Sassuolo ile görüşmeleri yürütmek için yetki verildiği ifade edildi.

27 yaşındaki stoper Kaan Ayhan, Bundesliga'da forma giydiği Düsseldorf, Schalke ve E. Frankfurt takımlarında toplam 162 maçta görev yaparken; 9 gol attı, 9 da asist yaptı. Yıldız oyuncu Sassuolo formasını da 32 maçta terletti. Henüz gol ve asist üretemedi.

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