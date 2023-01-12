Beşiktaş'ta yeni hedef Boupendza!

Vincent Aboubakar'dan haber bekleyen Beşiktaş, Süper Lig'in eski golcüsü için de harekete geçti.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yeni hedef Boupendza!
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12 Ocak 2023 15:16
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gündemine Süper Lig'in eski golcüsünü aldı.

Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'la sözleşme fesih haberini bekleyen Beşiktaş yönetimi alternatif isimler için de harekete geçti.

Siyah beyazlılar, Al-Shabab'tan ayrılmak isteyen Aaron Boupendza'yla bir görüşme yaptı.

OYUNCU GELMEYE SICAK

Başarılı golcü Boupendza'nın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, görüşmeleri ilerletmek adına temaslar sürüyor.

GÜNEŞ ONAY VERDİ

A Spor'da yer alan habere göre; Şenol Güneş'in de bu transfere onay verdiği belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Aaron Boupendza, Hatayspor kariyerinde çıktığı 38 maçta rakip fileleri 22 kez havalandırdı.

Boupendza transfer söylentilerinde son yıllarda Türk takımlarıyla ismi geçen oyunculardan biri.

2022-23 sezonunda Al-Shabab Club formasıyla 8 resmi maçta görev yapan Aaron Boupendza söz konusu karşılaşmalarda 3 gole imza attı ve 3 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Gabonlu oyuncu, sol kanat pozisyonunun yanı sıra hücum hattının sağ kanadında ve santrfor pozisyonunda da görev yapabiliyor. 

 
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