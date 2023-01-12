Beşiktaş'ta yeni hedef Boupendza!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gündemine Süper Lig'in eski golcüsünü aldı.Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'la sözleşme fesih haberini bekleyen Beşiktaş yönetimi alternatif isimler için de harekete geçti.Siyah beyazlılar, Al-Shabab'tan ayrılmak isteyen Aaron Boupendza'yla bir görüşme yaptı.Başarılı golcü Boupendza'nın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtilirken, görüşmeleri ilerletmek adına temaslar sürüyor.A Spor'da yer alan habere göre; Şenol Güneş'in de bu transfere onay verdiği belirtildi.Aaron Boupendza, Hatayspor kariyerinde çıktığı 38 maçta rakip fileleri 22 kez havalandırdı.Boupendza transfer söylentilerinde son yıllarda Türk takımlarıyla ismi geçen oyunculardan biri.2022-23 sezonunda Al-Shabab Club formasıyla 8 resmi maçta görev yapan Aaron Boupendza söz konusu karşılaşmalarda 3 gole imza attı ve 3 de asist yaptı.Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Gabonlu oyuncu, sol kanat pozisyonunun yanı sıra hücum hattının sağ kanadında ve santrfor pozisyonunda da görev yapabiliyor.