Beşiktaş'ta yeni hedef Berg

Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın imzalarıyla transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş, yeni hedefini belirledi.
Transfer döneminde orta sahasına da takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar Bodo/Glimt forması giyen Patrick Berg'i gündemine geldi.
Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, 26 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Berg'in Bodo/Glimt ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Bodo/Glimt'te geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Patrick Berg, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.
Transfer döneminde orta sahasına da takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar Bodo/Glimt forması giyen Patrick Berg'i gündemine geldi.
Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, 26 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Berg'in Bodo/Glimt ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Bodo/Glimt'te geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Patrick Berg, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.