Beşiktaş'ta yeni hedef Berg

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Bodo/Glimt forması giyen orta saha oyuncusu Patrick Berg ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta yeni hedef Berg
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28 Haziran 2024 16:47
Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın imzalarıyla transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş, yeni hedefini belirledi.

Transfer döneminde orta sahasına da takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar Bodo/Glimt forması giyen Patrick Berg'i gündemine geldi.

Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş, 26 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Berg'in Bodo/Glimt ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Bodo/Glimt'te geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Patrick Berg, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

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