Yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yapacak olan Siyah-Beyazlılar, özellikle forvet hattına büyük önem veriyor. Sezon sonunda Michy Batshuayi ve Cyle Larin'le kesin olarak yollarını ayıracak olan Beşiktaş ın, Güven Yalçın ve Kenan Karaman'ı da gönderme ihtimali bulunuyor. Bundan dolayı üçüncü bölge için kapsamlı bir çalışma başlatan Siyah- Beyazlılar'ın, son olarak gündemine Belçika ekibi Club Brugge'ün Hollandalı golcüsü Bas Dost'u aldığı bildirildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki golcü, takımda alternatif forvet olarak isteniyor.



1,96'lık dev forvet...



Bu sezon Club Brugge formasıya 34 maça çıkıp 14 gollük performans ortaya koyan tecrübeli golcünün de kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu bildirildi. Daha önce; Wolfsburg, Sporting ve Frankfurt formaları giyen 1,96'lık pivot golcü, geçen sezonun ara transfer döneminde Belçika kulübüne 4 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Teknik ekip, Dost'u ana forvetle rekabete sokmak için almayı planlıyor.



Bas Dost, bu sezon Club Brugge formasıyla 34 maça çıkıp 14 gol attı.







