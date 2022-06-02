Beşiktaş'ta yeni görevler belli oldu

Beşiktaş Kulübünde tekrar göreve seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni yönetimde Engin Baltacı'nın ikinci başkan, Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya'nın asbaşkan, Mehtap Mutluşan Ferah'ın genel sekreter ve Murat Kılıç'ın da sayman olarak görev alacağı belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni yönetimde Engin Baltacı'nın ikinci başkan, Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya'nın asbaşkan, Mehtap Mutluşan Ferah'ın genel sekreter ve Murat Kılıç'ın da sayman olarak görev alacağı belirtildi.