Beşiktaş'ta yeni görevler belli oldu

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulunda görev paylaşımı yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yeni görevler belli oldu
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02 Haziran 2022 16:00
Beşiktaş Kulübünde tekrar göreve seçilen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni yönetimde Engin Baltacı'nın ikinci başkan, Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya'nın asbaşkan, Mehtap Mutluşan Ferah'ın genel sekreter ve Murat Kılıç'ın da sayman olarak görev alacağı belirtildi.



 
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