Beşiktaş'ta yeni başkan adayı ve yeni hoca!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı olmayacağını açıkladı.
Bu gelişme üzerine, Beşiktaş'ta başkanlık için en güçlü aday olan Emre Kocadağ, seçim çalışmalarına başlarken takımın başına geçireceği hocayı bile belirledi.
Sergen Yalçın'la çalışacak...
Beşiktaş Yönetimi'nde Asbaşkan olarak görev yapan Emre Kocadağ, bir süredir liste hazırlığı içerisindeydi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olmaması halinde göreve hazır olduğunu birçok kez belirten Kocadağ, Çebi'nin kararını resmen açıklaması sonrasında liste çalışmalarını hızlandırdı.
Deneyimli yöneticinin, kulüp dernekleri ve camianın önde gelen iş adamlarıyla görüşmelerini hızlandırıp listesini en kısa sürede oluşturacağı bildirildi. Kocadağ'ın göreve gelmesi halinde teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirmesi bekleniyor.
Bu gelişme üzerine, Beşiktaş'ta başkanlık için en güçlü aday olan Emre Kocadağ, seçim çalışmalarına başlarken takımın başına geçireceği hocayı bile belirledi.
Sergen Yalçın'la çalışacak...
Beşiktaş Yönetimi'nde Asbaşkan olarak görev yapan Emre Kocadağ, bir süredir liste hazırlığı içerisindeydi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olmaması halinde göreve hazır olduğunu birçok kez belirten Kocadağ, Çebi'nin kararını resmen açıklaması sonrasında liste çalışmalarını hızlandırdı.
Deneyimli yöneticinin, kulüp dernekleri ve camianın önde gelen iş adamlarıyla görüşmelerini hızlandırıp listesini en kısa sürede oluşturacağı bildirildi. Kocadağ'ın göreve gelmesi halinde teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirmesi bekleniyor.